2019-08-02T19:34:26+03:00
Происшествия

Житель Чувашии поехал за купленной через интернет коровой, а попал к приставам

Естественно ни животного, ни продавца он там не нашел
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Продавец сообщил, что буренка находится на выпасе и забрать ее можно будет вечеромПродавец сообщил, что буренка находится на выпасе и забрать ее можно будет вечеромФото: Равиль ЛЬВОВ
Изменить размер текста:

Житель Козловского района Чувашии нашел в интернете объявление о продаже коровы. Он решил приобрести животное и перевел "продавцу из Цивильска" 10 тысяч рублей. Последний сообщил, что буренка находится на выпасе и забрать ее можно будет только вечером.

Однако приехав по указанному адресу, покупатель оказался у местного отделения судебных приставов. Естественно ни коровы, ни мошенника он здесь не нашел.

Мужчина поспешил обратиться с заявлением в полицию. Сейчас стражи порядка устанавливают личность лже-продавца. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает МВД Чувашии.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Марий Эл поругался с приятелем и сломал ему 8 ребер табуреткой
УФАС возбудил дело из-за тендеров Казанского медуниверситета на возведение общежития
В Казани ищут очевидцев наезда на женщину, который произошел на улице Академика Глушко
День ВДВ-2019 в Йошкар-Оле: статуя на въезде в город «надела» голубой берет
В Татарстане мужчина в офисе микрофинансирования отказался брать кредит и достал нож
В Чистополе названа команда-победитель республиканского этапа соревнований по дворовому футболу
15 августа в Татарстане стартует сезон охоты на барсуков
В Чувашии врачи изучают мужчину, которого медики "скорой"вернули к жизни после 20 минут клинической смерти
День ВДВ-2019 в Набережных Челнах: сотрудники ГИБДД остановили броневик с десантниками
Казанца, напавшего на троих прохожих и устроившего резню, приговорили к колонии особого режима
Мерзнуть жителям Татарстана предстоит еще несколько дней
В Татарстане уличенный в мошенничестве экс-директор кадетской школы-интерната отделался условным сроком
5 августа в Йошкар-Оле без света оставят 15 домов
В Казани жена сказала мужу, что уходит к любовнику, и была задушена
Банный комплекс за 300 миллионов рублей в Нижнекамске заработает в 2020 году
В Чебоксарах в День города-2019 могут запустить бесплатный круговой маршрут вокруг Залива
«Я просто обалдел»: блогер из Германии сравнил Йошкар-Олу с Кельном
В Казани Ростехнадзор провел на стройке ЖК «Салават Купере» «очень странную» проверку кранов
ВТБ выдал 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкой
В эту субботу на день отключат свет в ряде домов трех районов Казани
В Чебоксарах водитель-лихач хотел уйти от полицейской погони и врезался в столб
Обманутые дольщики казанского ЖК «МЧС» могут прожить в палатках около стройки до середины августа
Родила в бане, завернула в пакеты и спрятала в сточной яме: в Чувашии огласили приговор матери, убившей младенца