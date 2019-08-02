Житель Чувашии поехал за купленной через интернет коровой, а попал к приставам

СЕГОДНЯ 19:34 2019-08-02T19:34:26+03:00

Продавец сообщил, что буренка находится на выпасе и забрать ее можно будет вечером Фото: Равиль ЛЬВОВ

Естественно ни животного, ни продавца он там не нашел

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Житель Козловского района Чувашии нашел в интернете объявление о продаже коровы. Он решил приобрести животное и перевел "продавцу из Цивильска" 10 тысяч рублей. Последний сообщил, что буренка находится на выпасе и забрать ее можно будет только вечером.

Однако приехав по указанному адресу, покупатель оказался у местного отделения судебных приставов. Естественно ни коровы, ни мошенника он здесь не нашел.

Мужчина поспешил обратиться с заявлением в полицию. Сейчас стражи порядка устанавливают личность лже-продавца. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает МВД Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU