УФАС возбудил дело из-за тендеров Казанского медуниверситета на возведение общежития

СЕГОДНЯ 19:04 2019-08-02T19:05:08+03:00

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Казанский медуниверситет подозревается в нарушениях при создании госзакупки на возведение нового общежития. Учреждение могло подготовить документацию под конкретного застройщика и вовсе создать антиконкурентное соглашение. Такие материалы УФАС Татарстана получила от прокуратуры республики.

Вуз объявил аукцион на строительство общежития на улице Амирхана. Ему предшествовал другой – на подготовку проектной документации самого здания.

Второй тендер выиграл «Центр экспертизы и геоизысканий», а первый – его афиллированное лицо «ПСК-Град». У обеих организаций одни и те же учредители с равными долями участия.

- Подозрения вызвала и сама документация, чьи объемные требования к материалам, оборудованию и выполняемым работам, указанные в техническом задании, создали препятствия для других возможных участников так как строительство должно было осуществляться в рамках разработанного и утвержденного проекта, - сообщает пресс-служба УФАС Татарстана.

Кроме того, для потенциального застройщика попросили указать сведения, подтверждающие, что компания ранее уже производила аналогичные работы за более чем 50 миллионов рублей. «ПСК-Град» такие данные предоставило, сообщив, что участвовало в застройке «Салават Купере». Хотя данный контракт был заключен на следующий день после даты официального создания компании.

В отношении «ПСК-Град» ведётся административное расследование из-за непредставления сведений, заявленных в определении о назначении дела к рассмотрению. Ответственность за подобные действия может составить от 50 до 500 тысяч рублей штрафа.

А в отношении Казанского медуниверситета и победителей обоих тендеров возбуждено антимонопольное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU