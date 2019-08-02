2019-08-02T14:32:46+03:00
Общество

В Чебоксарах в День города-2019 могут запустить бесплатный круговой маршрут вокруг Залива

С его помощью планируется облегчить передвижение между праздничными площадками
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Протяженность маршрута составит 4,8 километра, а оборотный рейс – порядка 15-20 минут.Протяженность маршрута составит 4,8 километра, а оборотный рейс – порядка 15-20 минут.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

18 августа - в День города-2019 в Чебоксарах могут запустить круговой маршрут вокруг Залива. Проезд на нем в честь праздника станет бесплатным. Такой вопрос местная мэрия подняла на совещании с перевозчиками.

Маршрут может сделать доступнее две площадки, на которых будет проходить празднование – улицу Маркса и проспект Ленина, а также Певческое поле. Его предлагаемая протяженность составит 4,8 километра, а оборотный рейс – порядка 15-20 минут.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Казанца, напавшего на троих прохожих и устроившего резню, приговорили к колонии особого режима
Мерзнуть жителям Татарстана предстоит еще несколько дней
В Татарстане уличенный в мошенничестве экс-директор кадетской школы-интерната отделался условным сроком
5 августа в Йошкар-Оле без света оставят 15 домов
В Казани жена сказала мужу, что уходит к любовнику, и была задушена
Банный комплекс за 300 миллионов рублей в Нижнекамске заработает в 2020 году
«Я просто обалдел»: блогер из Германии сравнил Йошкар-Олу с Кельном
В Казани Ростехнадзор провел на стройке ЖК «Салават Купере» «очень странную» проверку кранов
ВТБ выдал 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкой
В эту субботу на день отключат свет в ряде домов трех районов Казани
В Чебоксарах водитель-лихач хотел уйти от полицейской погони и врезался в столб
Обманутые дольщики казанского ЖК «МЧС» могут прожить в палатках около стройки до середины августа
Родила в бане, завернула в пакеты и спрятала в сточной яме: в Чувашии огласили приговор матери, убившей младенца