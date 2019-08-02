В Чебоксарах в День города-2019 могут запустить бесплатный круговой маршрут вокруг Залива
С его помощью планируется облегчить передвижение между праздничными площадками
Протяженность маршрута составит 4,8 километра, а оборотный рейс – порядка 15-20 минут.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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18 августа - в День города-2019 в Чебоксарах могут запустить круговой маршрут вокруг Залива. Проезд на нем в честь праздника станет бесплатным. Такой вопрос местная мэрия подняла на совещании с перевозчиками.
Маршрут может сделать доступнее две площадки, на которых будет проходить празднование – улицу Маркса и проспект Ленина, а также Певческое поле. Его предлагаемая протяженность составит 4,8 километра, а оборотный рейс – порядка 15-20 минут.
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ИСТОЧНИК KP.RU