В Чувашии во время пожара в деревенском доме погиб мужчина

СЕГОДНЯ 08:18 2019-08-02T08:18:17+03:00

Мужчина погиб во время пожара Фото: Из материалов пресс-службы

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Пожар в деревянном доме 44-летнего жителя деревни Елаши Цивильского района республики вспыхнул поздно вечером 31 июля. Огонь заметили соседи в 22.00, пока одни вызывали пожарных, другие бросились на помощь хозяину дома. Но строение уже было полностью объято пламенем, самого мужчины на улице не было видно.

Приехавшие на вызов пожарные смогли справиться с огнем, но тело погибшего хозяина им удалось разыскать только во время разбора завалов.

- Причина возгорания и гибели хозяина дома выясняются, - сообщили в пресс-службе МЧС Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU