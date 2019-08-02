В Чувашии во время пожара в деревенском доме погиб мужчина
Трагедия произошла поздним вечером 31 июля в Цивильском районе республики
Мужчина погиб во время пожараФото: Из материалов пресс-службы
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Пожар в деревянном доме 44-летнего жителя деревни Елаши Цивильского района республики вспыхнул поздно вечером 31 июля. Огонь заметили соседи в 22.00, пока одни вызывали пожарных, другие бросились на помощь хозяину дома. Но строение уже было полностью объято пламенем, самого мужчины на улице не было видно.
Приехавшие на вызов пожарные смогли справиться с огнем, но тело погибшего хозяина им удалось разыскать только во время разбора завалов.
- Причина возгорания и гибели хозяина дома выясняются, - сообщили в пресс-службе МЧС Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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