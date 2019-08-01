2019-08-01T16:34:50+03:00
Происшествия

В Татарстане огласили приговор двум подросткам, которые угнали машину вместе с водителем

При этом они не только избили мужчину, но также ограбили и обворовали его
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Грабеж, угон и кража – во всем этом признали виновными 15-ти и 16-ти летних подростков из Альметьевска.

Как было доказано в суде, в сентябре прошлого года самый младший из них в своем городе занимаясь внутренней отделкой помещения 32-летнего знакомого украл инструменты стоимостью более 16 тысяч рублей.

С потерпевшим он встретился уже в ноябре под предлогом возвращения украденного. Тогда вместе с подельником он избил мужчину. После его посадили на заднее сиденье принадлежащей ему иномарки и поехали кататься по Татарстану.

Во время пути подростки через отобранный телефон жертвы перечислили себе 125 тысяч рублей, которые потом поделили. А на следующий день их уже задержали полицейские.

- Свою вину подростки признали лишь частично и возместили всего 17 тысяч причиненного ими ущерба. В итоге суд приговорил самого младшего из них к 1,5 годам воспитательной колонии, а его старшего подельника к 1 году и 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вратаря «Рубина» Юрия Дюпина болельщики признали игроком месяца
В Татарстане на трех автодорогах установили беспрерывный контроль за скоростью
В Казани из-за WorldSkills 2019 горожанам запретят жарить шашлыки и запускать салюты
ВТБ снижает ставки по ипотеке
Футболист "Рубина" вошел в число 50 самых талантливых игроков Европы
Сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова прокуратура привлекла к ответственности за его доходы
В Казани таксист на скорости снес дорожный знак
В Набережных Челнах продают эксклюзивную монету с изображением Ленина за 2,4 миллиона рублей
В День ВДВ-2019 в Казани жителей трех районов оставят без света
Житель Чувашии из мести разместил порно-фото экс-супруги в соцсетях и получил судимость
Жители Татарстана испугались земляного фонтана рядом с газопроводом
Рейсы из татарстанского "Бегишево" в Сочи будут выполняться круглый год
Убийство или похищение родственников: в Казани двух гастролеров, вымогавших 40 миллионов рублей у бизнесмена, приговорены к 10,5 годам колонии
В Муслюмово состоялось Общее собрание Республиканского координационного совета депутатских объединений «Единой России»
В Марий Эл пьяный водитель перевернулся на УАЗе: пострадал его пятилетний сын-пассажир
В Чувашии экс-жена спрятала в шкафу бывшего супруга-алиментщика
В Чувашии в аварии с тремя автомобилями пострадало четыре человека, в том числе 10-летняя девочка
Из Казани в Лаишево будет ходить рейсовый автобус
В Чувашии закрыли незаконный палаточный лагерь
В Татарстане пройдет Фестиваль средневекового боя "Великий Болгар"