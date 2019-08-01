В Татарстане огласили приговор двум подросткам, которые угнали машину вместе с водителем

СЕГОДНЯ 16:34 2019-08-01T16:34:50+03:00

При этом они не только избили мужчину, но также ограбили и обворовали его

Изменить размер текста: A A

Грабеж, угон и кража – во всем этом признали виновными 15-ти и 16-ти летних подростков из Альметьевска.

Как было доказано в суде, в сентябре прошлого года самый младший из них в своем городе занимаясь внутренней отделкой помещения 32-летнего знакомого украл инструменты стоимостью более 16 тысяч рублей.

С потерпевшим он встретился уже в ноябре под предлогом возвращения украденного. Тогда вместе с подельником он избил мужчину. После его посадили на заднее сиденье принадлежащей ему иномарки и поехали кататься по Татарстану.

Во время пути подростки через отобранный телефон жертвы перечислили себе 125 тысяч рублей, которые потом поделили. А на следующий день их уже задержали полицейские.

- Свою вину подростки признали лишь частично и возместили всего 17 тысяч причиненного ими ущерба. В итоге суд приговорил самого младшего из них к 1,5 годам воспитательной колонии, а его старшего подельника к 1 году и 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU