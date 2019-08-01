В Казани из-за WorldSkills 2019 горожанам запретят жарить шашлыки и запускать салюты

СЕГОДНЯ 15:27 2019-08-01T15:27:31+03:00

Особый противопожарный режим будет действовать с 16 по 29 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На время подготовки и проведения мирового чемпионата профессионального мастерства в городе и в соседним с ним районе вводится особый противопожарный режим

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В Кабмине Татарстана подписали постановление о введении на территории Казани, а также Большекабанского и Столбищенского сельских поселений Лаишевского района особый противопожарный режим. Он будет действовать с 16 по 29 августа. Это связано с подготовкой и проведением мирового чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Kazan 2019.

Так, запрещено разводить костры, в том числе готовить на мангалах шашлык, сжигать сухую траву, а также запускать салюты и применять пиротехнику 1-3 классов опасности ближе 100 метров от объектов, задействованных в проведении WorldSkills Kazan 2019.

Напомним, сам чемпионат профессионального мастерства пройдет с 22 по 27 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU