В Казани из-за WorldSkills 2019 горожанам запретят жарить шашлыки и запускать салюты
В Кабмине Татарстана подписали постановление о введении на территории Казани, а также Большекабанского и Столбищенского сельских поселений Лаишевского района особый противопожарный режим. Он будет действовать с 16 по 29 августа. Это связано с подготовкой и проведением мирового чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Kazan 2019.
Так, запрещено разводить костры, в том числе готовить на мангалах шашлык, сжигать сухую траву, а также запускать салюты и применять пиротехнику 1-3 классов опасности ближе 100 метров от объектов, задействованных в проведении WorldSkills Kazan 2019.
Напомним, сам чемпионат профессионального мастерства пройдет с 22 по 27 августа.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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