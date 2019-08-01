2019-08-01T17:49:25+03:00
Общество

2 августа в Чебоксарах из-за празднования Дня ВДВ перекроют несколько дорог

Также в некоторых местах будет ограничена стоянка машин
Наиля ГАЛИМОВА
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2 августа празднуют «День Воздушно-десантных войск».2 августа празднуют «День Воздушно-десантных войск».Фото: Алина НИЗАМОВА
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В Чебоксарах из-за проведения 2 августа праздничных мероприятий, посвященных празднованию «Дня Воздушно-десантных войск», будет ограничено движение и стоянка транспортных средств на некоторых участках дорог.

Так, с 20 часов 1 августа 2019 стоянка будет запрещена на парковке перед ДК «Хузангая», по ул. Зои Яковлевой от дома №25 по ул. Текстильщиков до № 22 по ул. И. Франко, по ул. И. Франко до пересечения с ул. Калинина, вдоль проезжей части по правой стороне ул. Калинина, по всей ширине проезжей части по ул.С.Радонежского, площади Речников, Казанской набережной, Чебоксарского речного порта.

Проехать нельзя будет с 9 до 14 часов 2 августа по всей ширине проезжей части ул. И. Франко, по правой половине проезжей части ул. Калинина, по всей ширине проезжей части ул. С. Радонежского, площади Речников, Казанской набережная, Чебоксарского речного порта. Движение возобновится после прохождения пешей колонны.

Также оставить машину не получится с 6 часов 2 августа и до окончания мероприятия на площади Речников, сообщили в пресс-службе мэрии Чебоксар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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