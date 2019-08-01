2019-08-01T16:03:45+03:00
Спорт

Вратаря «Рубина» Юрия Дюпина болельщики признали игроком месяца

Он набрал 49% голосов
Наиля ГАЛИМОВА
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Юрий Дюпин.Юрий Дюпин.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Казанский «Рубин» опубликовал итоги голосования за звание игрока месяца. Так, по мнению болельщиков, победителем стал вратарь Юрий Дюпин. Он набрал 49% голосов.

В трех матчах июля 2019-го Дюпин не раз выручал команду и пропустил всего один гол в матче первого тура с «Локомотивом». Тогда мяч в ворота «Рубина» отправил Алексей Миранчук.

Напоминаем, что сейчас в активе казанцев семь очков после трех стартовых туров. В последний раз такое количество очков казанская команда набирала только в 2010 году, когда нынешний тренер «Рубина» Роман Шаронов еще сам играл и был капитаном.

В следующем матче 4 августа, в воскресенье, казанцы примут на «Центральном» стадионе московский ЦСКА. Начало игры назначено на 19:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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