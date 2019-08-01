Сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова прокуратура привлекла к ответственности за его доходы
Прокуратура Чувашии привлекла сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова к дисциплинарной ответственности. Причина этого - предоставление недостоверных сведений о доходах и банковских счетах.
Кроме того, по сообщению надзорного ведомства, за 1 полугодие 2019 года в республике 2 депутата лишились своих мандатов из-за утраты доверия. Они не предоставили в установленный срок положенные сведения о доходах и имуществе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Иногда хочется поступить как Тарас Бульба": Сити-менеджер Чебоксар прокомментировал арест своего сына (подробности)
Сын сити-менеджера Чебоксар Олег Ладыков совершил ДТП с пострадавшими и скрылся? (подробности)
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU