Сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова прокуратура привлекла к ответственности за его доходы

СЕГОДНЯ 14:35 2019-08-01T14:35:30+03:00

Как чиновник он предоставил о них недостоверные данные

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Прокуратура Чувашии привлекла сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова к дисциплинарной ответственности. Причина этого - предоставление недостоверных сведений о доходах и банковских счетах.

Кроме того, по сообщению надзорного ведомства, за 1 полугодие 2019 года в республике 2 депутата лишились своих мандатов из-за утраты доверия. Они не предоставили в установленный срок положенные сведения о доходах и имуществе.

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ИСТОЧНИК KP.RU