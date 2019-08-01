2019-08-01T10:09:12+03:00
Происшествия

В Чувашии в аварии с тремя автомобилями пострадало четыре человека, в том числе 10-летняя девочка

Все пострадавшие доставлены в больницу
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Чувашской Республике
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Авария произошла в Алатырском районе республики 31 июля в 16.50 на 165 километре местной автодороги "Аниш". По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля "Датсун" превысил скорость, не соблюдал дистанцию и врезался в попутный автомобиль "Лада Калина". Отечественную легковушку выбросило на встречку. где она столкнулась с "Лэнд Крузером". "Датсун" тем временем откинуло на обочину.

В этой аварии пострадали четыре человека Фото: МВД по Чувашской Республике

В этой аварии пострадали четыре человекаФото: МВД по Чувашской Республике

- В результате травмы различной степени тяжести получили водитель "Датсуна", а также три его пассажирки, среди которых 10-летняя девочка, - сообщили в УГИБДД УМВД Чувашии. - Все они доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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