В Чувашии закрыли незаконный палаточный лагерь

СЕГОДНЯ 09:08 2019-08-01T09:08:15+03:00

В нем отдыхали 35 детей в возрасте от 10-ти до 14-ти лет

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В Чувашии сотрудники прокуратуры и полиции обнаружили детский палаточный лагерь, в котором отдыхали 35 несовершеннолетних в возрасте от 10-ти до 14-ти лет. Это лагерь организовали в детско-юношеском спортивном клубе "Такуан" на поляне возле Суры за деревней Сареево Ядринского района.

Когда на место выехали с проверкой, то выяснилось, что у лагеря нет правоустанавливающих документов на спортивный клуб и разрешительных документов на организацию выездного лагеря. Минобразования Чувашии, администрацию Ядринского района и Роспотребнадзор не уведомляли. Сам выезд детей ни с кем не согласовывался. В реестре организаций отдыха и оздоровления детей лагерь не состоит.

- На поляне были установлены две палатки: одна для приема пищи, другая — спальная, - рассказали в прокуратуре республики. - С детьми были два тренера. медика не было. У сотрудников не было документов о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и медицинского обследования, отсутствовали документы об образовании, квалификации и отсутствии судимости.

Возникли претензии и к организации питания.

- В отношении руководителя лагеря возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения", - сообщили в прокуратуре Чувашии. - Лагерь закрыли.

ИСТОЧНИК KP.RU