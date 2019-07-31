В Татарстане рядом с заброшенным храмом нашли человеческие останки

СЕГОДНЯ 15:27 2019-07-31T15:27:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 30 июля во время прокладки траншеи в селе Слобода Петропавловская в Новошешминском районе Татарстана рабочие обнаружили скелетированные человеческие останки.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

По предварительным данным, строительные работы по прокладке водопровода проводились на месте старого кладбища, в 50 метрах от здания заброшенного храма. Эксперты сделали предположение, что давность захоронения составляет несколько десятков лет. Останки направлены на экспертизу.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU