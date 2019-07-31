К колонии строгого режима приговорили жителя Чувашии, который закрыл в квартире знакомую и угрожал ее выкинуть с 7 этажа

СЕГОДНЯ 13:24 2019-07-31T13:24:10+03:00

Он заманил женщину к себе обманом и не выпускал, заставляя с ним пить

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41-летнего жителя Новочебоксарска признали виновным в незаконном лишении свободы с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также в уничтожении чужого имущества.

Как было установлено в суде, что вечером 9 февраля текущего года пьяный мужчина заманил к себе на съемную квартиру 39-летнюю новую знакомую, с которой в тот день он выпивал вместе с общим приятелем. Он сказал, что последний находится у него, вот женщина и согласилась зайти в гости.

Как только они оказались внутри, хозяин закрыл дверь на замок и потребовал от женщины продолжить с ним выпивать. За отказ он пару раз ударил новую знакомую по лицу. Та решила позвонить в полицию, но осужденный выхватил из ее рук телефон за 14 тысяч рублей и разбил.

Когда женщина попыталась защитить себя, ударив злоумышленника бутылкой по голове, тот совсем озверел. Мужчина схватил свою жертву за волосы, вытащил на балкон 7 этажа, перекинул через перила и угрожал сбросить вниз.

Когда они вернулись обратно в комнату, женщина кинулась было к двери, но хозяин ее повалил на пол и начал душить, а после избил. Она все же встала с пола и снова получила кулаком по голове, ударилась об стену и потеряла сознание. Очнулась женщина лишь на следующий день. Только тогда мужчина отпустил ее из квартиры.

- В итоге суд приговорил мужчину к 3,5 годам колонии строгого режима, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU