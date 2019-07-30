В Татарстане предприятие добывало песок больше положенного и теперь ему грозит 1,1 миллиона рублей штрафа
Экологи Татарстана провели проверку Сабанчинского месторождения песка в Альметьевском районе. Оказалось, что там пользовались недрами с нарушениями.
Так, организация добывала песок больше положенного техническим проектом. При этом она вышла за пределы отведенного участка и не вела достоверный учет извлекаемых ископаемых.
– Также установлено, что недропользователь вел выборочную отработку месторождения. За данное нарушение юридическое лицо привлечено к административной ответственности. Нарушителю грозит штраф в размере 1 миллиона 100 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе министерства экологии Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU