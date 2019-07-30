2019-07-30T19:31:14+03:00
Общество

В Татарстане предприятие добывало песок больше положенного и теперь ему грозит 1,1 миллиона рублей штрафа

Организация также при этом вышла за пределы выделенного участка
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба министерства экологии Татарстана.Фото: пресс-служба министерства экологии Татарстана.
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Экологи Татарстана провели проверку Сабанчинского месторождения песка в Альметьевском районе. Оказалось, что там пользовались недрами с нарушениями.

Так, организация добывала песок больше положенного техническим проектом. При этом она вышла за пределы отведенного участка и не вела достоверный учет извлекаемых ископаемых.

– Также установлено, что недропользователь вел выборочную отработку месторождения. За данное нарушение юридическое лицо привлечено к административной ответственности. Нарушителю грозит штраф в размере 1 миллиона 100 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе министерства экологии Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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