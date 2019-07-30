В Чебоксарах приставы арестовали 500 килограммов одежды в секондхэнде

СЕГОДНЯ 10:27 2019-07-30T10:27:30+03:00

Владелец не платил налоги и накопил задолженность на сумму более 100 тысяч рублей

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Предприниматель из Чебоксар задолжал налоговые платежи на сумму более 100 тысяч рублей. К взысканию приступили судебные приставы. Они выяснили, что мужчина занимается продажей одежды, и нагрянули на его склад. Там они обнаружили тюки с вещами, которые продавались на вес - отдел назывался "Секондхэнд".

Пришлось перевешивать всю продукцию, чтобы наложить арест на имущество должника. В итоге было арестовано более 500 килограммов товара.

Во время описи имуществаФото: Из материалов пресс-службы

- Должнику предоставлен предусмотренный законодательством десятидневный срок для погашения задолженности в полном объеме, - сообщили судебные приставы Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU