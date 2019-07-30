В Чебоксарах приставы арестовали 500 килограммов одежды в секондхэнде
Предприниматель из Чебоксар задолжал налоговые платежи на сумму более 100 тысяч рублей. К взысканию приступили судебные приставы. Они выяснили, что мужчина занимается продажей одежды, и нагрянули на его склад. Там они обнаружили тюки с вещами, которые продавались на вес - отдел назывался "Секондхэнд".
Пришлось перевешивать всю продукцию, чтобы наложить арест на имущество должника. В итоге было арестовано более 500 килограммов товара.
Во время описи имуществаФото: Из материалов пресс-службы
- Должнику предоставлен предусмотренный законодательством десятидневный срок для погашения задолженности в полном объеме, - сообщили судебные приставы Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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