2019-07-30T10:27:30+03:00
Общество

В Чебоксарах приставы арестовали 500 килограммов одежды в секондхэнде

Владелец не платил налоги и накопил задолженность на сумму более 100 тысяч рублей
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Приставы арестовали имущество должникаПриставы арестовали имущество должникаФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Предприниматель из Чебоксар задолжал налоговые платежи на сумму более 100 тысяч рублей. К взысканию приступили судебные приставы. Они выяснили, что мужчина занимается продажей одежды, и нагрянули на его склад. Там они обнаружили тюки с вещами, которые продавались на вес - отдел назывался "Секондхэнд".

Пришлось перевешивать всю продукцию, чтобы наложить арест на имущество должника. В итоге было арестовано более 500 килограммов товара.

Во время описи имущества Фото: Из материалов пресс-службы

Во время описи имуществаФото: Из материалов пресс-службы

- Должнику предоставлен предусмотренный законодательством десятидневный срок для погашения задолженности в полном объеме, - сообщили судебные приставы Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане легковушка на подъеме в гору врезалась в КАМАЗ: погибла женщина-водитель
Во втором квартале 2019 года в Татарстане на 3% увеличили размер прожиточного минимума
Пьяные водители пополнили бюджет Марий Эл почти на 11 миллионов рублей
1 августа на ж/д вокзале Казани устроят танцы
В Казани пьяный водитель протаранил ограждение
На казанских родителей, выбросивших 1,5-годовалую дочь на обочину, возбудили уголовное дело
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу"
Ссора двух братьев во время пьянки привела к поножовщине
17-летний парень угнал "пятнашку" у 50-летнего татарстанца
В Чебоксарах "Калина" врезалась в "скорую": водитель легковушки был госпитализирован с травмами
За последние пять лет в Татарстане отремонтировано 1704 двора
В Набережных Челнах продают коллекцию марок за 1,2 миллиона рублей
В Чувашии больше 10 дней идут активные поиски 17-летнего парня
Казанский бульвар «Белые цветы» номинирован на премию за лучший проект благоустройства
ВТБ запускает программу кредитования СМБ на приобретение коммерческой недвижимости по договору долевого участия
Более 2 тысяч казанцев заболели ОРВИ за минувшую неделю