В Казани пьяный водитель протаранил ограждение

СЕГОДНЯ 09:53 2019-07-30T09:53:19+03:00

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Авария с участием отечественной легковушки ВАЗ-2109 произошла 29 июля на улице Сибирский тракт в Советском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, водитель на большой скорости не справился с управлением и вылетел на обочину, протаранив несколько секций ограждения.

Мужчина отделался испугом. Приехавшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции заподозрили, что водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Алкотектер подтвердил их догадки - доза алкоголя в водители составила 1,104 миллиграм на литр. Мужчине грозит лишение водительских прав от 1,5 до 2-х лет и штраф 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU