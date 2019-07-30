На казанских родителей, выбросивших 1,5-годовалую дочь на обочину, возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 09:05 2019-07-30T09:05:57+03:00

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Уголовное дело в отношении двух супругов из столицы Татарстана возбудили по статье "Оставление в опасности". Молодые люди поссорились 25 июля, и женщина ушла из дома. Спустя некоторое время муж решил отправиться на ее поиски. Он посадил 1,5-годовалую дочку в машину и поехал по окрестностям. Супругу он нашел на улице Жиганова, но примирения не состоялось. Поссорившись вновь, мужчина высадил дочь из машины и уехал. Женщина тоже уехала, а малышка осталась на дороге одна. Спустя два часа родители выяснили, переписываясь в соцсетях, что ребенка никто не забрал.

Одинокого малыша на обочине дороги обнаружили таксист и его пассажирка. Они и вызвали полицию и "скорую". Девочку осмотрели врачи и диагностировали у нее ангину.

- Ребенок на момент обнаружения находился без присмотра взрослых, в одежде не соответствовавшей погодным условиям, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Установлено, что семья на специальном учете как неблагополучная не состояла. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU