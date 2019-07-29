В Казани временно ограничили движение по улице Родины

СЕГОДНЯ 14:56 2019-07-29T14:56:12+03:00

Дорога будет перекрыта до 5 августа

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Казанским автомобилистам стоит быть внимательнее. В городе в очередной раз перекрыли дорогу. На сей раз движение ограничили по улице Родины. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.

До 5 августа движение всех видов транспорта ограничено по улице Родины на участке от улицы Рылеева до улицы Рихарда Зорге.

- Закрытие связано с проведением работ по ремонту улично-дорожной сети, - отметили в пресс-службе мэрии Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU