В Казани временно ограничили движение по улице Родины
Дорога будет перекрыта до 5 августа
Причина перекрытия дороги - ремонт.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Казанским автомобилистам стоит быть внимательнее. В городе в очередной раз перекрыли дорогу. На сей раз движение ограничили по улице Родины. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.
До 5 августа движение всех видов транспорта ограничено по улице Родины на участке от улицы Рылеева до улицы Рихарда Зорге.
- Закрытие связано с проведением работ по ремонту улично-дорожной сети, - отметили в пресс-службе мэрии Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU