В Чебоксарах несовершеннолетний парень похитил 33 мобильных телефона на сумму более 589 тысяч рублей
С учетом возраста он получил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком
Суд Ленинского района Чебоксар вынес приговор несовершеннолетнему парню, который подозревается в хищении 33 мобильных телефонов. С учетом возраста он получил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
Известно, что в апреле 2019 года ночью парень разбил стекло одного из местных магазинов техники и проник внутрь. После он совершил кражу телефонов на общую сумму более 589 миллионов рублей.
- Вину в предъявленном обвинении подсудимый признал в полном объеме. Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
ИСТОЧНИК KP.RU