В Чебоксарах несовершеннолетний парень похитил 33 мобильных телефона на сумму более 589 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:25 2019-07-29T14:25:26+03:00

В апреле ночью парень разбил стекло одного из местных магазинов техники и проник внутрь

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С учетом возраста он получил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком

Суд Ленинского района Чебоксар вынес приговор несовершеннолетнему парню, который подозревается в хищении 33 мобильных телефонов. С учетом возраста он получил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Известно, что в апреле 2019 года ночью парень разбил стекло одного из местных магазинов техники и проник внутрь. После он совершил кражу телефонов на общую сумму более 589 миллионов рублей.

- Вину в предъявленном обвинении подсудимый признал в полном объеме. Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

ИСТОЧНИК KP.RU