В Казани прогнозируют дождь и до 16 градусов тепла

СЕГОДНЯ 13:58 2019-07-29T13:58:26+03:00

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Погода пока, мягко говоря, не радует жителей Казани. Вот и во вторник, 30 июня, радоваться солнцу не придется. В Казани синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью и днем во вторник местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный порывистый до 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 8 до 10 градусов тепла. Днем будет чуть теплее, но не выше 16 градусов со знаком "плюс".

В целом по республике также ожидается облачная погода с прояснениями. Местами ночью и в большинстве районов днем пройдет небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами сильный порывистый до 17 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 5 до 10 градусов тепла, днем – до 17 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU