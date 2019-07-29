Более 7 тысяч ртутных светильников в Казани заменят на светодиодные

СЕГОДНЯ 11:56 2019-07-29T11:56:37+03:00

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В Казани продолжат заменять устаревшие ртутные светильники на их светодиодные аналоги. Об этом рассказал гендиректор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков. По его словам, в прошлом году удалось заменить 6100 светильников. Это позволило сэкономить предприятию 21 миллион рублей. В нынешнем году темпы решили не сбавлять. В планах заменить 7100 светильников.

До конца этого года в столице Татарстана количество светодиодных светильников достигнет 20 тысяч, заявил Рустам Абдулхаков.

За последние 8 лет в Казани в несколько раз увеличился уровень автоматизации управления системами наружного освещения. Если на начало 2012 года он составлял 42%, то к концу 2019 года достигнет 97,5%, из 883 пунктов будет автоматизирован 861 пункт. Автоматизация позволяет управлять линиями освещения, включая и выключая свет в нужное время. Это позволяет не только избежать недовольства жителей, но и значительно сэкономить потребление электроэнергии.

ИСТОЧНИК KP.RU