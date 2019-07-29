2019-07-29T12:13:08+03:00
Общество

В Чебоксарах приостановили работу реабилитационного центра из-за массажистов из Китая

Двое иммигрантов не имели разрешения на трудовую деятельность в Чувашии
Алина ГАБДУЛИНА
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Помещение центра теперь опечатано на 20 сутокПомещение центра теперь опечатано на 20 сутокФото: Олег УКЛАДОВ
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Реабилитационный центр «Надежда» в Чебоксарах приостановил свою работу на 20 суток. Причина такого решения – факт незаконного привлечения к работе двух граждан Китая, которые не имели соответствующего разрешения.

Двоих массажистов-иммигрантов удалось выявить в ходе проведения проверки соблюдения требований миграционного законодательства еще в марте текущего года.

- В судебном заседании защитник ООО «РЦ «Надежда» признал частично, пояснив, что выявленные нарушения устранены, - сообщает пресс-служба УФСССП республики.

Отмечается, что помещение центра уже опечатано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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