В Чебоксарах приостановили работу реабилитационного центра из-за массажистов из Китая
Двое иммигрантов не имели разрешения на трудовую деятельность в Чувашии
Помещение центра теперь опечатано на 20 сутокФото: Олег УКЛАДОВ
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Реабилитационный центр «Надежда» в Чебоксарах приостановил свою работу на 20 суток. Причина такого решения – факт незаконного привлечения к работе двух граждан Китая, которые не имели соответствующего разрешения.
Двоих массажистов-иммигрантов удалось выявить в ходе проведения проверки соблюдения требований миграционного законодательства еще в марте текущего года.
- В судебном заседании защитник ООО «РЦ «Надежда» признал частично, пояснив, что выявленные нарушения устранены, - сообщает пресс-служба УФСССП республики.
Отмечается, что помещение центра уже опечатано.
ИСТОЧНИК KP.RU