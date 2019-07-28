В Казани реконструирует сражения двух Отечественных войн

СЕГОДНЯ 15:05 2019-07-28T15:05:17+03:00

Их можно будет увидеть с 3 по 4 августа около Нацмузея Татарстана

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С 3 по 4 августа в Казани около Нацмузея Татарстана пройдет Межрегиональный военно-исторический фестиваль «Восток - Запад: Отечественные войны России».

В его рамках для всех пришедших реконструируют два сражения. Так, в первый день «Недаром помнит вся Россия…» будет посвящен Отечественной войне 1812 года. Во дворе Нацмузея Татарстана, в том числе, модно будет увидеть походную жизнь солдат того времени, познакомится с традициями и правилами дуэли, в самом музее посетить бал с мастер-классами по танцам.

А 4 августа намечена реконструкция боя «Мы рвемся к границе. Август 1944…». В залах музея в этот день пройдет мастер-класс по изготовлению посылки на фронт, показ моды тех времен и танцевальная вечеринка в стиле 40-х.

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ИСТОЧНИК KP.RU