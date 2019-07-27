СЕГОДНЯ 17:46 2019-07-27T17:48:31+03:00

За текущий месяц опасный вирус был зарегистрирован в Нижегородской и Ульяновской областях

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В Татарстане владельцев свиней попросили воздержаться от походов в лес. Причина этого - надвигающаяся на республику африканская чума свиней. Кроме того, в домохозяйства вирус можно принести через траву, ягоды, грибы. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов на совещании в Доме Правительства республики.

По словам главы ведомства, очаги заражения сейчас находятся в 120-140 километрах от западных и южных границ региона. Известно, что за текущий месяц опасный вирус был зарегистрирован в Нижегородской и Ульяновской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU