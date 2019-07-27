Жительница Татарстана перевела интернет-знакомому более одного миллиона рублей на помощь по ипотеке

СЕГОДНЯ 15:57 2019-07-27T16:03:01+03:00

Когда перечислено было больше миллиона рублей, интернет-знакомый перестал выходить на связь

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41-летняя жительница Бугульмы отдала мошеннику более 1 миллиона рублей. С ним они познакомились в интернете на сайте знакомств. В какой-то момент женщина пожаловалась на трудности с выплатой ипотеки, а новый знакомый предложил ей свою помощь. Он попросил у пострадавшей реквизиты банка и счета, а затем под предлогом того, что платеж якобы не проходит, попросил ее самостоятельно внести деньги с его карты.

Так, бугульминке на электронную почту начали приходить сообщения от ”иностранного банка” с требованием заплатить за получение кода 173 тысяч рублей. Для этого она взяла кредит. После, правда, “банк” запросил еще 500 тысяч рублей и женщина взяла кредит. После потребовалось еще 300 тысяч и еще один кредит.

Когда перечислено было больше миллиона рублей, интернет-знакомый перестал выходить на связь. Пострадавшая же отправилась в полицию.

- В настоящее время полицейские выясняют, насколько реальна личность мошенника, гражданином какого государства он является и проверяют движение денежных средств по банковским счетам, - сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU