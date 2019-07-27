2019-07-27T16:03:01+03:00
Происшествия

Жительница Татарстана перевела интернет-знакомому более одного миллиона рублей на помощь по ипотеке

Сейчас полицейские выясняют насколько реальна личность мошенника
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Когда перечислено было больше миллиона рублей, интернет-знакомый перестал выходить на связьКогда перечислено было больше миллиона рублей, интернет-знакомый перестал выходить на связь
Изменить размер текста:

41-летняя жительница Бугульмы отдала мошеннику более 1 миллиона рублей. С ним они познакомились в интернете на сайте знакомств. В какой-то момент женщина пожаловалась на трудности с выплатой ипотеки, а новый знакомый предложил ей свою помощь. Он попросил у пострадавшей реквизиты банка и счета, а затем под предлогом того, что платеж якобы не проходит, попросил ее самостоятельно внести деньги с его карты.

Так, бугульминке на электронную почту начали приходить сообщения от ”иностранного банка” с требованием заплатить за получение кода 173 тысяч рублей. Для этого она взяла кредит. После, правда, “банк” запросил еще 500 тысяч рублей и женщина взяла кредит. После потребовалось еще 300 тысяч и еще один кредит.

Когда перечислено было больше миллиона рублей, интернет-знакомый перестал выходить на связь. Пострадавшая же отправилась в полицию.

- В настоящее время полицейские выясняют, насколько реальна личность мошенника, гражданином какого государства он является и проверяют движение денежных средств по банковским счетам, - сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане владельцев свиней попросили воздержаться от походов в лес
28 июля в Татарстане ожидается гроза и сильный ветер
В Татарстане обнаружен дуб, которому больше двух веков
В Казани иномарка насмерть сбила 27-летнего мужчину, который переходил дорогу по “зебре”
Сына сити-менеджера Чебоксар Олега Ладыкова отправили под стражу из-за аварии с двумя пострадавшими
В Татарстане аграрии собрали порядка 51 тысячи тонны зерна
«Единая Россия» вышла на улицы Татарстана
Жительница Татарстана напоила гостей «незамерзайкой» с вареньем
С 29 по 31 июля на нескольких улицах Нижнекамска отключат горячую воду
В ночь с 27 на 28 июля в Чебоксарах перекроют несколько улиц из-за репетиции Парада техники-2019
В выходные несколько домов Кировского и Московского районов Казани оставят без света
Прокуратура Чувашии проверит ГИБДД после ДТП с «Ауди», которой мог управлять сын сити-менеджера Чебоксар
Водитель автобуса с татарстанскими туристами, который перевернулся в Башкирии, работал без отдыха
Лесничества Чувашии получили 17 новых комплексов для патрулирования лесов за 30 миллионов рублей
Татарстанца за продажу детского порно приговорили к колонии общего режима
Летом 2019 года в Татарстане погибло около 240 миллионов пчел
В Казани прошел предпремьерный показ нового болливудского блокбастера «Робот 2.0»
Сеть гипермаркетов «Лента» объявила свое «Квасное лето»
28 июля мгла от лесных пожаров в Сибири начнет уходить из Татарстана
Татарстанца, который несколько лет насиловал дочь своей сожительницы, приговорен к 16 годам колонии
Пчеловоды Чувашии пожаловали Минсельхозу региона на фермеров
Спасли жизнь за 14 минут: в больнице Набережных Челнов установили новый личный рекорд
В Марий Эл пенсионера будут судить за секс-насилие над малолетними девочками
СМИ: Легкий самолет вынуждено сел посреди села в Ульяновской области
В Казани почти на сутки жителей поселка Аметьево оставят без воды