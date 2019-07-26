2019-07-26T14:52:27+03:00
Общество

Спасли жизнь за 14 минут: в больнице Набережных Челнов установили новый личный рекорд

В учреждение пациент поступил посреди ночи с инфарктом миокарда [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/bsmpchelnyФото: instagram.com/bsmpchelny
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Ночью в пятницу, 26 июля, в больнице скорой медицинской помощи (БСМП) Набережных Челнов установили новый рекорд. Там врач-ретгенэндоваскулярный хирург Ирик Шарипов спас пациента от смерти за 14 минут!

Фото: instagram.com/bsmpchelny

Фото: instagram.com/bsmpchelny

65-летний мужчина вышел на балкон своей квартиры, чтобы покурить, когда ощутил в грудной клетке резкие боли. Он сам вызвал бригаду «скорой», которая констатировала инфаркт миокарда и срочно госпитализировала его.

- В 2 часа 16 минут пациент был доставлен в приемный покой БСМП, где его тут же встретили врач-кардиореаниматолог Дмитрий Чайко и врач-ретгенэндоваскулярный хирург Ирик Шарипов, который экстренно собрал бригаду и была начата процедура проведения коронарографии, позволяющая под наблюдением ренгеновского аппарата, совершив ввод специальной жидкости в кровеносную систему, увидеть тот участок, где именно произошла закупорка сосуда, - сообщает пресс-служба учреждения.

После обнаружения закупоренного участка, Шарипов решил срочно установить в сосуд стент. На это было потрачено всего 14 минут. Кровоток был восстановлен, а сердце начало дальше насыщать организм кровью. Обычно в БСМП такая процедура занимает 33 минут, а по данным Европы и вовсе – 60.

Фото: instagram.com/bsmpchelny

Фото: instagram.com/bsmpchelny

Сейчас состояние пациента стабилизировано, он же ждет перевода в палату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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