Причиной мглы в Набережных Челнах стали пожары в Сибири

СЕГОДНЯ 11:46 2019-07-26T11:46:35+03:00

На территории города пожаров нет, показатели в норме, превышений предельной допустимой концентрации нет Фото: Ирина АВТУШКО

Туман со скоростью примерно 40 километров в час движется дальше, к Волге

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В четверг, 25 июля, жители Набережных Челнов стали жаловаться на смог, который буквально окутал город. Позже, правда, выяснилось, что это мгла. А причина ее кроется в лесных пожарах, которые происходят в Сибири. Туман со скоростью примерно 40 километров в час движется дальше, к Волге.

- На территории города пожаров нет, у экологов уточнили: показатели в норме, превышений предельной допустимой концентрации нет. Определен термин – мгла. Это атмосферное явление, помутнение воздуха в виде сероватой, белесой или желтоватой пелены в следствии скопления в воздухе большого количества мелких или твердых частиц пыли или дыма Причина – пожары в Сибири, - сообщает Исполком Набережных Челнов.

Куда мгла направится после Волги пока предсказать сложно.

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ИСТОЧНИК KP.RU