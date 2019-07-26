2019-07-26T11:58:18+03:00
Происшествия

В Марий Эл в овраге с водой утонул 8-летний ребенок

По предварительным данным, мальчик не умел плавать
Лика ИСАЕВА
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Мальчик не умел плавать и утонул в овраге, заполненным водойМальчик не умел плавать и утонул в овраге, заполненным водойФото: Из материалов пресс-службы
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Тело 8-летнего мальчика обнаружили в заполненном водой овраге возле деревни Сапуньжа Моркинского района Марий Эл. Накануне местные жители его уже прогоняли с опасного места, говоря, что гулять возле воды без сопровождения взрослых опасно. Но ребенок не послушался.

Его тело местным жителям удалось извлечь из оврага самостоятельно, не привлекая к этому сотрудников МЧС. Родные погибшего ребенка отметили, что мальчик не умел плавать.

- По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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