2019-07-26T10:43:10+03:00
Происшествия

Госавтоинспекторы Казани разыскали водителя, посадившего ребенка за руль каршеринговой иномарки

Мужчину оштрафовали по трем административным статьям
Лика ИСАЕВА
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Автомобиль нарушал ПДДАвтомобиль нарушал ПДДФото: принтскрин видео.
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Сотрудники ДПС полка ДПС ГИБДД УМВД Казани сумели быстро вычислить и обнаружить водителя, который перевозил своего малолетнего ребенка в каршеринговом автомобиле на своих коленях. Опасную поездку запечатлели очевидцы и выложили ролик в соцсети.

- Водителем-нарушителем оказался 27-летний житель Советского района Казани . , - сообщил "КП-Казань" Михаил Савин.

Во время беседы с сотрудниками ГИБДД он сначала категорически отвергал сам факт поездки в этот день, но эти слова были опровергнуты данными сети каршеринга в Казани. Подпертый уликами, мужчина признался в факте поездки, но категорически отрицал, что за рулем был его сынишка.

По факту выявленных нарушений молодого человека оштрафовали по трем статьям административного кодекса РФ: за перевозку ребенка с нарушениями ПДД - на три тысячи рублей; за движение по автобусной полосе - на 1,5 тысячи рублей; за опасное вождение - на 1,5 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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