В Чебоксарах приставы опечатали заправку, закрывающую обзор водителям

СЕГОДНЯ 09:36 2019-07-26T09:36:20+03:00

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С 22 июля заправиться на автозаправке "Чебнефть", расположенной на Президентском бульваре в Чебоксарах стало невозможно. Все колонки опечатали судебные приставы по решению Ленинского городского суда столицы Чувашии. Купить что-то в магазинчике при заправке можно. но приобрести топливо уже нет.

В суд подали сотрудники прокуратуры республики. Они сочли, что АЗС расположена с нарушениями - она перекрывает обзор для автомобилистов при выезде с развязки на дорогу. Ведь по нормам в зоне транспортных развязок не допускается устройство стоянок автомобилей, автобусных остановок и других сооружений, ограничивающих видимость или влияющих на режимы движения. Вот суд и поддержал требования прокуратуры – прекратить деятельность АЗС до тех пор, пока ее не приведут в соответствие с нормами.

Руководство АЗС объявило, что обжалует это решение суда.

ИСТОЧНИК KP.RU