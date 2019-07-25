СЕГОДНЯ 18:45 2019-07-25T18:45:40+03:00

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В Йошкар-Оле видеорегистратор одного из автомобилей заснял опасных шутников. Компания из трех мужчин стояла на тротуаре с плотным пешеходным потоком. Не обращая внимания на других людей, они что-то весело обсуждали. И тут один из них, что-то бросил в мусорную урну.

Помедлив несколько секунд, троица начала быстро отходить от нее. Им навстречу попалась девушка. Она должна была пройти мимо урны, и тогда один из "шутников" схватил ее за сумку и начал тянуть обратно.

Девушка успела только крикнуть: "Отпусти...", как раздался взрыв. Урна чуть не подлетела в воздух. Едва не пострадали другие прохожие, сработала сигнализация припаркованных неподалеку машин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/722325" frameborder="0"></iframe> В Йошкар-Оле мужчины кинули в мусорную урну петарду - едва не пострадали люди.соцсети

Тот самый "шутник" после этого быстро отпустил сумочку девушки и поспешил удалиться вместе с друзьями.

Жители Йошкар-Олы предположили, что один из мужчин бросил в урну петарду, а самый мягкий комментарий к выложенному в соцсетях видео гласит: "Ладно хоть девушку остановил, и на том спасибо".

ИСТОЧНИК KP.RU