Скорректировано расписание самолетов из Йошкар-Олы в Москву
Скорректировано расписание самолетом из Йошкар-Олы в Москву. Так, рейс, который должен был вылетать вечером в пятницу, будет отправляться в 0.25 в субботу.
Кроме того, из Йошкар-Олы в столицу самолет будет отправляться во вторник, среду и четверг в 6.15. Обратные рейсы назначены на 21.50 в понедельник, вторник, среду и четверг, а также на 21.00 в пятницу.
- Возможны изменения. Пожалуйста, обращайтесь в авиакомпанию для уточнения информации, - сообщает пресс-служба аэропорта Йошкар-Олы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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