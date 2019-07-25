Скорректировано расписание самолетов из Йошкар-Олы в Москву

СЕГОДНЯ 16:16 2019-07-25T16:16:54+03:00

Из Йошкар-Олы в столицу самолет будет отправляться во вторник, среду и четверг в 6.15, а также в субботу 0.25 Фото: Иван ВИСЛОВ

Однако и это не окончательный вариант

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Скорректировано расписание самолетом из Йошкар-Олы в Москву. Так, рейс, который должен был вылетать вечером в пятницу, будет отправляться в 0.25 в субботу.

Кроме того, из Йошкар-Олы в столицу самолет будет отправляться во вторник, среду и четверг в 6.15. Обратные рейсы назначены на 21.50 в понедельник, вторник, среду и четверг, а также на 21.00 в пятницу.

- Возможны изменения. Пожалуйста, обращайтесь в авиакомпанию для уточнения информации, - сообщает пресс-служба аэропорта Йошкар-Олы.

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ИСТОЧНИК KP.RU