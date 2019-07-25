2019-07-25T16:16:54+03:00
Туризм

Скорректировано расписание самолетов из Йошкар-Олы в Москву

Однако и это не окончательный вариант
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Из Йошкар-Олы в столицу самолет будет отправляться во вторник, среду и четверг в 6.15, а также в субботу 0.25Из Йошкар-Олы в столицу самолет будет отправляться во вторник, среду и четверг в 6.15, а также в субботу 0.25Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Скорректировано расписание самолетом из Йошкар-Олы в Москву. Так, рейс, который должен был вылетать вечером в пятницу, будет отправляться в 0.25 в субботу.

Кроме того, из Йошкар-Олы в столицу самолет будет отправляться во вторник, среду и четверг в 6.15. Обратные рейсы назначены на 21.50 в понедельник, вторник, среду и четверг, а также на 21.00 в пятницу.

- Возможны изменения. Пожалуйста, обращайтесь в авиакомпанию для уточнения информации, - сообщает пресс-служба аэропорта Йошкар-Олы.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Туризм: Авиаперелеты»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Йошкар-Оле мужчины кинули в мусорную урну петарду - едва не пострадали люди
В честь 550-летия Чебоксар по субботам в городе будут проводиться бесплатные экскурсии
В эту пятницу днем свет отключат в трех районах Казани
В Казани будут судить сотрудников реабилитационного центра, обвиняемых в истязании подростка и доведении его до суицида
Семья из Чувашии с тремя детьми попала в страшное ДТП по дороге с моря: 1 человек погиб, 8 пострадало
Чувашия купит четыре реанимобиля почти за 30 миллионов рублей
Наш двор – территория добрососедства
В Чебоксарах мужчина выгнал на улицу свою 19-летнюю дочь с новорожденным ребенком
К 2024 году Татарстан должен увеличить ввод жилья на 1,2 миллиона квадратных метров
В августе 2019 года между Казанью и Москвой начнет ходить дополнительный поезд
В чувашской деревне Каюльхири зарегистрировано бешенство - населенный пункт под карантином
В Набережных Челнах на территории торгового центра была обнаружена свалка ртутных ламп
Мэрия Казани: достраивать второй ЖК «МЧС» могут начать в августе 2019 года
В Казани теперь возьмутся чистить от нелегальных киосков подземные переходы
В Татарстане спасатели спасли из колодца собаку
В Чувашии женщина купила машину и через два часа разбилась насмерть
В США во время местного Сабантуя-2019 пройдут международные соревнования по борьбе корэш
Мэрия Чебоксар собирается взять два кредита на более чем полмиллиарда рублей
В Йошкар-Оле после ДТП одна из иномарок врезалась в дерево: пострадали два человека
Жителя Чебоксар, зверски зарезавшего пенсионера, признали невменяемым и отправили к психиатрам
18 августа в Казани из-за праздника ко Дню авиации «Я выбираю небо-2019» перекроют две улицы
В Татарстане пьяный гость напал на хозяйку, избил ее несовершеннолетнего сына и зарезал его друга
В Казани пьяная женщина-водитель наехала на бордюр и перевернулась, пострадала девушка-подросток
В Чувашии сотрудниц службы регулирования тарифов задержали за взятки
В Татарстане в колонию пытались пронести наркотики в дезодоранте