В Чебоксарах мужчина выгнал на улицу свою 19-летнюю дочь с новорожденным ребенком

СЕГОДНЯ 15:26 2019-07-25T15:26:22+03:00

Отец ребенка также пропал вскоре после того, как узнал о беременности Фото: Олег УКЛАДОВ

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В июне 2019 года в Чебоксарах мужчина выгнал из дома свою 19-летнюю дочь и ее новорожденного сына. Мать девушки несколько лет назад бросила своих детей и пропала. А отец ее ребенка также пропал - после того, как узнал о беременности.

Оставшаяся без крыши над головой девушка обратилась в городскую детскую клиническую больницу. Сотрудники учреждения связались с детским омбудсменом Пензинской области, где была прописана молодая мать, Еленой Столяровой.

- Столярова по телефону провела беседу с ней и дала разъяснения о ее правах на социальные выплаты и меры социальной поддержки при ее возвращении в Пензенскую область. А также передала информацию главе района и специалистам социальной службы для принятия необходимых мер по защите прав новорожденного ребенка и его матери, - сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU