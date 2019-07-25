В чувашской деревне Каюльхири зарегистрировано бешенство - населенный пункт под карантином

СЕГОДНЯ 13:57 2019-07-25T13:57:01+03:00

Сейчас в деревне запрещено проведение выставок собак и кошек, отлов диких животных и торговля домашними Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Он будет действовать до истечения 2 месяцев с последнего случая заболевания животных

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В четверг, 25 июля, в деревне Каюльхири Вурнарского района Чувашии установлен карантин. Причина этого – зарегистрированное ранее бешенство на этом районе. Соответствующее распоряжение появилось на портале органов власти республики. Документ подписал глава региона Михаил Игнатьев.

На период карантина в деревне запрещено проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах) диких животных и торговля домашними животными.

Карантин будет действовать до истечения 2 месяцев с последнего случая заболевания животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU