В чувашской деревне Каюльхири зарегистрировано бешенство - населенный пункт под карантином
В четверг, 25 июля, в деревне Каюльхири Вурнарского района Чувашии установлен карантин. Причина этого – зарегистрированное ранее бешенство на этом районе. Соответствующее распоряжение появилось на портале органов власти республики. Документ подписал глава региона Михаил Игнатьев.
На период карантина в деревне запрещено проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах) диких животных и торговля домашними животными.
Карантин будет действовать до истечения 2 месяцев с последнего случая заболевания животных.
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ИСТОЧНИК KP.RU