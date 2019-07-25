2019-07-25T12:17:08+03:00
Происшествия

В Татарстане спасатели спасли из колодца собаку

Пес упал туда во время прогулки с хозяином [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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ЧП произошло в Альметьевске на улице Гафиатуллина 24 июля в 8.00. Местный житель сообщил по телефону "112", что в глубокий канализационный колодец, который по неизвестным причинам оказался открыт, во время прогулки провалился его пес. Самостоятельно извлечь его ни он, ни очевидцы не могут, нужна помощь.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

- Прибывшие на место спасатели поисково-спасательного поста с помощью лестницы спустились в колодец на глубину трех метров и достали животное, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - Собаку передали заявителю, она не пострадала.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

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ИСТОЧНИК KP.RU

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