В Татарстане спасатели спасли из колодца собаку

СЕГОДНЯ 12:17 2019-07-25T12:17:08+03:00

Пес упал туда во время прогулки с хозяином [фото]

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ЧП произошло в Альметьевске на улице Гафиатуллина 24 июля в 8.00. Местный житель сообщил по телефону "112", что в глубокий канализационный колодец, который по неизвестным причинам оказался открыт, во время прогулки провалился его пес. Самостоятельно извлечь его ни он, ни очевидцы не могут, нужна помощь.

Фото: МЧС Татарстана

- Прибывшие на место спасатели поисково-спасательного поста с помощью лестницы спустились в колодец на глубину трех метров и достали животное, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - Собаку передали заявителю, она не пострадала.

Фото: МЧС Татарстана

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ИСТОЧНИК KP.RU