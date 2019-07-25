В Чувашии женщина купила машину и через два часа разбилась насмерть

СЕГОДНЯ 11:55 2019-07-25T11:55:00+03:00

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Страшное ДТП произошло на 110 километре автодороги «Аниш» М-7 «Волга» – Урмары – Канаш – Ибреси – Алатырь. Там в среду, 24 июля, в 17.10 в кювет по своей полосе движения вылетел автомобиль "Тойота".

Женщина-водитель, управлявшая иномаркой, погибла на месте. Она не была пристегнута ремнем безопасности - он был просто наброшен на кресло.

Травмы получил и ее семилетний ребенок, находившийся в салоне автомобиля, рассказали в пресс-службе ГИБДД Чувашии.

Выяснилось, что погибшая приобрела автомобиль за два часа до ДТП. На трассе она превысила безопасную скорость, не справилась с управлением и вылетела в кювет, где перевернулась и врезалась в дерево.

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ИСТОЧНИК KP.RU