2019-07-25T08:50:03+03:00
Происшествия

В Чувашии сотрудниц службы регулирования тарифов задержали за взятки

Женщинам платили за то, чтобы они обосновали повышение тарифов на электроэнергию
Лика ИСАЕВА
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Чиновницы получали взятки за то, что повышали тарифы на электроэнергиюЧиновницы получали взятки за то, что повышали тарифы на электроэнергиюФото: Из материалов пресс-службы
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Уголовное дела по статье "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору" возбудили в отношении двух экс-сотрудниц отдела регулирования тарифов на электроэнергию и платы за технологическое присоединение - бывшую начальницу и одну из ее подчиненных.

Как полагает следствие, обе женщины с декабря 2017 по апрель 2019 года получали взятки на общую сумму более 4 миллионов рублей. Платили женщина два человека, которых, в свою очередь, подрядили три коммерческие организации, специализирующиеся на электроснабжении.

Эти деньги чиновницы получали за "правильные" расчеты и подготовку обоснования тарифов на услуги по передаче электроэнергии по электрическим сетям на наиболее выгодных для этих фирм условиях.

- По ходатайству следователя суд поместил подозреваемых под домашний арест, а также арестовал денежные средства на банковском счете одной подозреваемой и три земельных участка второй фигурантки уголовного дела. - сообщили в СУ СКР Чувашии. - В отношении взяткодателей возбуждены уголовные дела по статье "Дача взятки". По ходатайству следователя наложен арест на их имущество общей стоимостью более 5 миллионов 700 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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