В Татарстане в колонию пытались пронести наркотики в дезодоранте

СЕГОДНЯ 08:27 2019-07-25T08:27:40+03:00

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В исправительную колонию №3, расположенную в селе Пановка Пестречинского района республики 29-летний молодой человек прислал приятелю посылку. Тот отбывал наказание по решению суда. В качестве "гостинцев" визитер упаковал в посылку не только продукты, но и предметы личной гигиены. Вот один из них - дезодорант, и привлек внимание сотрудников УФСИН Татарстана. Оказалось, что в нем ухищренным способом спрятано вещество, которое позднее эксперты определили как гашиш весом 6,56 грамм.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков", - сообщили в пресс-службе УФСИН Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU