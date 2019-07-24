В Татарстане два дорожника, тоннами кравшие асфальт и щебень, приговорены к условному сроку
В Бавлах суд вынес приговор двум дорожникам, которые с сентября 2018 года по январь 2019 года умудрились с местного завода похитить 62,4 тонны щебня и 10,7 тонны асфальта на сумму более 100 тысяч рублей.
Преступную схему придумали 33-летний начальник дорожного участка №1 Бугульминского управления автомобильных дорог «Татанефтедор» и 27-летний мастер того же участка.
Свою вину мужчины признали и полностью возместили ущерб. В итоге суд назначил им наказание в виде условного лишения свободы на срок от 1 до 1,5 лет с испытательным сроком 1 год. Сообщает прокуратура Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU