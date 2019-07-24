В Казани уничтожили панно известно художника Сергея Бубеннова на улице Патриса Лумумбы

СЕГОДНЯ 13:56 2019-07-24T13:56:02+03:00

Оно было неотъемлемой частью фасада здания с 1960-х годов [фото]

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В Казани панно заслуженного художника Татарстана Сергея Бубеннова на фасаде дома ДОСААФ на улице Патриса Лумумбы убрали во время ремонта, заменив его обычными керамическими панелями.

- Хорошо, что Сергей Михайлович не дожил и не увидел, как его работы официально признаны мусором, достойным того, чтобы их забили керамическими панелями. Прекрасно в Татарстане относятся к заслуженным художникам, нечего и сказать! – пишет автор поста в одном из telegram-каналов.

Фото: telegram-канал "Архитектурасы"

Известно, что панно было неотъемлемой частью фасада здания с 1960-х годов.

ИСТОЧНИК KP.RU