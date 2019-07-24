Набережным Челнам выделены еще 394 миллиона рублей на ремонт коллектора

СЕГОДНЯ 11:21 2019-07-24T11:21:19+03:00

В марте 2018 года был заключен контракт на капитальный ремонт 47 участков коллектора общей протяженностью 8,4 километров Фото: Олег ЗОЛОТО

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Стало известно, что международный банк реконструкции и развития (МБРР) выделил еще 394 миллиона рублей для капитального ремонта еще 1,6 километров коллектора и дюкера в Набережных Челнах. Как следствие, срок контракта по данным работам продлен на 11 месяцев.

- Набережные Челны досрочно, первым из 10 муниципальных образований, участвующих в проекте «Реформа ЖКХ в России», успешно прошел первый этап проекта. Городом были соблюдены все условия для участия в проекте. На следующем этапе были успешно защищены пять проектов по обновлению водопроводной и канализационных сетей города. Все они выдержали не только инспекционные проверки, но и получили высокую оценку специалистов Международного банка, - сообщает пресс-служба администрации татарстанского автограда.

Отметим, что в марте 2018 года был заключен контракт на капитальный ремонт 47 участков коллектора общей протяженностью 8,4 километров. Его стоимость составила более 1,3 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU