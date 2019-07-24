2019-07-24T11:21:19+03:00
Экономика

Набережным Челнам выделены еще 394 миллиона рублей на ремонт коллектора

Как следствие, срок контракта по данным работам продлен на 11 месяцев
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
В марте 2018 года был заключен контракт на капитальный ремонт 47 участков коллектора общей протяженностью 8,4 километровВ марте 2018 года был заключен контракт на капитальный ремонт 47 участков коллектора общей протяженностью 8,4 километровФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Стало известно, что международный банк реконструкции и развития (МБРР) выделил еще 394 миллиона рублей для капитального ремонта еще 1,6 километров коллектора и дюкера в Набережных Челнах. Как следствие, срок контракта по данным работам продлен на 11 месяцев.

- Набережные Челны досрочно, первым из 10 муниципальных образований, участвующих в проекте «Реформа ЖКХ в России», успешно прошел первый этап проекта. Городом были соблюдены все условия для участия в проекте. На следующем этапе были успешно защищены пять проектов по обновлению водопроводной и канализационных сетей города. Все они выдержали не только инспекционные проверки, но и получили высокую оценку специалистов Международного банка, - сообщает пресс-служба администрации татарстанского автограда.

Отметим, что в марте 2018 года был заключен контракт на капитальный ремонт 47 участков коллектора общей протяженностью 8,4 километров. Его стоимость составила более 1,3 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чувашии мать, чьи дети погибли на пожаре, приговорена почти к 4 годам колонии-поселению
В Казани уничтожили панно известно художника Сергея Бубеннова на улице Патриса Лумумбы
В 2019 году на организацию уличного света в деревнях и селах Татарстана выделено 225 миллионов рублей
В Чувашии экс-полицейского, который избил прохожего и сломал ему ногу, отделался условным сроком
25 июля четыре района Казани лишат электричества
Спасская ярмарка-2019 в Елабуге: какие дороги перекроют
В Татарстане пасечники смогут получить до 4 миллионов рублей на восстановление после массовой гибели пчел
20 августа в Чебоксары прибудет знаменитая авиагруппа "Стрижи"
В эту пятницу в Татарстан придет летняя жара – +30
В Казани начали строить сразу четыре новые станции метро
Как избраться в Молодежный парламент Татарстана? Инструкция
Прокуратура Татарстана проведет проверку "крановщиков Казани"
В Чувашии шофер прикрепил на крыше пол-арбуза и отказался от медосвидетельствования
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Видок: охотник на призраков"
В Чувашии на предприятиях долги по зарплате уменьшились еще на 1 миллион рублей
24 июля жителям двух улиц Йошкар-Олы отключат холодную воду
Жителя Чувашии будут судить за гибель сына, который выпал из трактора
Мобильные приемные татарстанской «Единой России» отправились в районы республики
Двух жителей Чувашии поймали в заповеднике, когда они охотились на сурков
С 27 октября из аэропорта Бегишево будут возобновлены прямые рейсы в Стамбул
В Марий Эл рабочий упал в вышки и проломил себе череп
На обеспечение водой сел Татарстана потратят 685 миллионов рублей
Быстрее, больше, ближе: Билайн наращивает емкость сетей под продажи В2О и повышает качество доступа к контенту
В Татарстане ищут 68-летнего пенсионера, который не разговаривает