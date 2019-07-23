24 июля жителям двух улиц Йошкар-Олы отключат холодную воду
Это связано с плановыми работами по замене задвижки
Речь идет о домах № 50, 46, 48а, 42а на улице Свердлова и домах № 15, 17, 19, 21, 23 на улице НахимоваФото: Андрей МИРЕЙКО
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В среду, 24 июля, на двух улицах Йошкар-Олы в период с 8.30 до 19.00 будет отключена подача холодной воды. Причина этого - плановые работы по замене задвижки.
В частности, речь идет о домах № 50, 46, 48а, 42а на улице Свердлова и домах № 15, 17, 19, 21, 23 на улице Нахимова.
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ИСТОЧНИК KP.RU