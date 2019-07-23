2019-07-23T16:11:56+03:00
Авто

В 2019 году на 12 нерегулируемых перекрестках Казани появятся светофоры

Это должно снизить количество аварий в городе
Алина ГАБДУЛИНА
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Работу по установке светофоров должны быть выполнены до конца 2019 годаРаботу по установке светофоров должны быть выполнены до конца 2019 годаФото: Ольга Крыльцова
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Стало известно, что до конца 2019 года на 12 нерегулируемых перекрестках Казани появятся светофоры. Этот шаг поможет снизить количество аварий.

В частности светофоры появятся:

1. На улице Кул Гули, рядом с остановкой «ИЖС Восточный»;

2. На пересечении улиц Губкина и Зур Урам;

3. На пересечении улиц Назарбаева и Петербургская;

4. На развилке возле «Муравейника»;

5. На пересечении улиц Братьев Батталовых и Медицинская;

6. Рядом с остановкой «Улица Серова»;

7. На пересечении улиц Большая Красная и Гоголя;

8. На пересечении улиц Гагарина и Короленко;

9. На пересечении улиц Беломорская и Челюскина;

10. На пересечении улиц Айдарова и Лукина;

11. На пересечении улиц Боевая и Набережная;

12. Рядом с домом №47 на Горьковском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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