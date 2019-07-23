В 2019 году на 12 нерегулируемых перекрестках Казани появятся светофоры
Стало известно, что до конца 2019 года на 12 нерегулируемых перекрестках Казани появятся светофоры. Этот шаг поможет снизить количество аварий.
В частности светофоры появятся:
1. На улице Кул Гули, рядом с остановкой «ИЖС Восточный»;
2. На пересечении улиц Губкина и Зур Урам;
3. На пересечении улиц Назарбаева и Петербургская;
4. На развилке возле «Муравейника»;
5. На пересечении улиц Братьев Батталовых и Медицинская;
6. Рядом с остановкой «Улица Серова»;
7. На пересечении улиц Большая Красная и Гоголя;
8. На пересечении улиц Гагарина и Короленко;
9. На пересечении улиц Беломорская и Челюскина;
10. На пересечении улиц Айдарова и Лукина;
11. На пересечении улиц Боевая и Набережная;
12. Рядом с домом №47 на Горьковском шоссе.
ИСТОЧНИК KP.RU