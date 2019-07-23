В Марий Эл рабочий упал в вышки и проломил себе череп

СЕГОДНЯ 17:56 2019-07-23T17:56:31+03:00

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Уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда" в СУ СКР Марий Эл возбудили после проведенной доследственной проверки. Проводили ее по факту травмирования мужчины 13 мая в одном из поселков Куженерского района республики.

В тот день сотрудник местного предприятия работал на вышке-туру и упал с нее. Приземление с высоты трех метров привело пострадавшего на больничную койку - он получил тяжкий вред здоровью в виде переломов черепа.

- Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СКР Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU