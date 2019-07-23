В Марий Эл рабочий упал в вышки и проломил себе череп
Уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда" в СУ СКР Марий Эл возбудили после проведенной доследственной проверки. Проводили ее по факту травмирования мужчины 13 мая в одном из поселков Куженерского района республики.
В тот день сотрудник местного предприятия работал на вышке-туру и упал с нее. Приземление с высоты трех метров привело пострадавшего на больничную койку - он получил тяжкий вред здоровью в виде переломов черепа.
- Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СКР Марий Эл.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»