Двух жителей Чувашии поймали в заповеднике, когда они охотились на сурков
Вблизи деревни Нижние Кибекси Цивильского района Чувашии были задержаны двое мужчин в возрасте 56-ти и 62-х лет. Они подозреваются в незаконной охоте на сурков. Капканы на животных были размещены возле их нор на территории охраняемого природного заповедника.
- На месте происшествия полицейские изъяли у предполагаемых браконьеров три капкана и одну тушку мертвого сурка, - сообщает пресс-служба МВД Чувашии.
По предварительным данным, ущерб от действий подозреваемых составляет около 30 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU