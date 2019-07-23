Двух жителей Чувашии поймали в заповеднике, когда они охотились на сурков

СЕГОДНЯ 18:47 2019-07-23T18:47:58+03:00

Полицейские изъяли у предполагаемых браконьеров три капкана и одну тушку мертвого сурка Фото: Альберт ДЗЕНЬ

По предварительным данным, ущерб от их действий составил около 30 тысяч рублей

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Вблизи деревни Нижние Кибекси Цивильского района Чувашии были задержаны двое мужчин в возрасте 56-ти и 62-х лет. Они подозреваются в незаконной охоте на сурков. Капканы на животных были размещены возле их нор на территории охраняемого природного заповедника.

- На месте происшествия полицейские изъяли у предполагаемых браконьеров три капкана и одну тушку мертвого сурка, - сообщает пресс-служба МВД Чувашии.

По предварительным данным, ущерб от действий подозреваемых составляет около 30 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU