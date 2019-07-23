2019-07-23T15:03:09+03:00
Общество

Житель Марий Эл в течении двух лет платил алименты на чужого ребенка

Истину помог узнать тест ДНК
Лика ИСАЕВА
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Мужчина хочет отсудить деньги обратно.Мужчина хочет отсудить деньги обратно.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В июне 2017 года у супругов из Звениговского района Марий Эл родилась дочь. Спустя время между новоиспеченными отношения не заладились и они разъехались. А уже в декабре женщина подала на алименты на ребенка и на себя, пока чадо не достигнет трехлетнего возраста. Вот и списывали с зарплаты мужчины требуемые суммы

Но тут у него закрались подозрения, что уже бывшая жена родила от другого. В 2019 году мужчина собрался и сделал тест ДНК. Оказалось, что он был прав - ребенок к нему не имеет никакого отношения.

Результат анализа предъявили в суд, и там приняли решение отменить взыскание алиментов, сообщили в пресс-службе УФССП Марий Эл.

Собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах сообщили, что мужчина намерен обратиться в суд, чтобы отменить алименты еще и на содержание жены, да и в целом вернуть деньги, потраченные на чужого ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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