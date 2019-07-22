2019-07-22T19:13:18+03:00
Общество

"Я буду специально садиться в автобусы, ехать и тихо молчать": скончался "голос" казанского транспорта Николай Игнашов

Об этом в соцсетях сообщила его дочь
Алина ГАБДУЛИНА
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Причины смерти Игнатьева его дочь не называетПричины смерти Игнатьева его дочь не называет
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Стало известно, что 19 июля в Казани скончался «голос» местного общественного транспорта Николай Игнашов. Об этом на своей соцстранице сообщила его дочь Яна.

- Папа, папочка. У нас были не простые отношения. Он был не простым человеком, местами сложным и я благодарна ему за это. Он готовил меня к тяжелой жизни и всегда говорил: - «Что жизнь не цветочки нюхать, и ты должна быть готова». Мы мало виделись, общались, но я всегда чувствовала его. Мой папа был актером, диктором ГТРК Татарстан, и всегда я видела его на сцене Качаловского театра, слышала голос из телевизора, радио. И вы представляете остановки в красных автобусах Казани - это голос моего папы! Я буду специально садиться в эти автобусы, ехать и тихо молчать…никто не знает - это он! Мой папочка! – пишет Яна Протасова.

Причины смерти отца она не называет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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