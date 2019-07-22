2019-07-22T14:32:19+03:00
Происшествия

Жителя Набережных Челнов будут судить за убийство автомобилиста, совершенное после плевка не его машину

Дорожный конфликт произошел ночью прямо на проезжей части
Олег ЛУГОВОЙ
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Смертельно ранив ножом своего оппонента, обвиняемый скрылся с места преступления.Смертельно ранив ножом своего оппонента, обвиняемый скрылся с места преступления.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Набережных Челнах 30-летнего горожанина собираются судить за убийство после плевка. Как следует из материалов уголовного дела, ночью 11 мая 2019 года мужчина прямо на дороге поссорился с автомобилистом.

Словесная перепалка в итоге закончилась трагедией. Так как обвиняемый после того, как плюнул на машину, достал еще и нож. Им он три раза ударил потерпевшего, который потом от ранения в висок скончался. Чего обвиняемый не стал дожидаться и скрылся.

- После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Набережных Челнов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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