Жителя Набережных Челнов будут судить за убийство автомобилиста, совершенное после плевка не его машину
В Набережных Челнах 30-летнего горожанина собираются судить за убийство после плевка. Как следует из материалов уголовного дела, ночью 11 мая 2019 года мужчина прямо на дороге поссорился с автомобилистом.
Словесная перепалка в итоге закончилась трагедией. Так как обвиняемый после того, как плюнул на машину, достал еще и нож. Им он три раза ударил потерпевшего, который потом от ранения в висок скончался. Чего обвиняемый не стал дожидаться и скрылся.
- После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Набережных Челнов.
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ИСТОЧНИК KP.RU