2019-07-21T16:55:48+03:00
Общество

Жители поселка Салмачи устроили протест против генплана застройки Казани

Они застопорили движение автомобилей на дороге к поселку [видео]
Лика ИСАЕВА
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Пешеходы проходили по "зебре" безостановочноПешеходы проходили по "зебре" безостановочноФото: принтскрин видео.
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Новый генплан застройки Казани, который пытаются принять власти города, не находят ободрения у жителей столицы Татарстана. Их не устраивает предложенная компенсация за выкуп земельных участков и домов, вот и решились жители поселка на протест. Они собрались и начали курсировать по пешеходному переходу на въезде в поселок. Автомобили их должны были пропускать, но пешеходы и не думали уходить. Они ходили взад-вперед по "зебре", а на дороге тем временем образовался большой затор. Пробка начиналась от улицы Завойского.

Казанцы устроили протест, переходя по "зебре" по кругу.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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