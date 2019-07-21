Жители поселка Салмачи устроили протест против генплана застройки Казани

СЕГОДНЯ 16:52 2019-07-21T16:55:48+03:00

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Новый генплан застройки Казани, который пытаются принять власти города, не находят ободрения у жителей столицы Татарстана. Их не устраивает предложенная компенсация за выкуп земельных участков и домов, вот и решились жители поселка на протест. Они собрались и начали курсировать по пешеходному переходу на въезде в поселок. Автомобили их должны были пропускать, но пешеходы и не думали уходить. Они ходили взад-вперед по "зебре", а на дороге тем временем образовался большой затор. Пробка начиналась от улицы Завойского.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/721484" frameborder="0"></iframe> Казанцы устроили протест, переходя по "зебре" по кругу.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU