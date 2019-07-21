В Казани лихой таксист на арендованной иномарке протаранил столб

СЕГОДНЯ 15:44 2019-07-21T15:47:47+03:00

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ДТП с участием столба и иномарки произошло 21 июля, в воскресенье, рано утром на улице Халезова в Вахитовском районе Казани. По предварительным данным, таксист на арендованном автомобиле на большой скорости не справился с управлением и врезался в столб. Бетонный столб рухнул на иномарку, причинив ему существенный ущерб.

Водителя после столкновения зажало в салоне, серьезных травм он не получил. Вытащили его из искореженного салона сотрудники полиции. В момент спасения водителя они отметили характерное амбрэ, но от прохождения медицинского освидетельствования спасенный категорически отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU